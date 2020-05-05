РИАМО - 5 мая. Обыкновенная и огромная уссурийская груши расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Чтобы увидеть гигантское дерево, нужно отойти подальше и высоко задрать голову. Груши произрастают в саду плодовых деревьев — рядом с махровым миндалем и сакурой со склонов горы Фудзияма», - говорится в сообщении.

Встретить уссурийскую грушу в живой природе можно на Дальнем Востоке, а также в Японии и Корее. Ее высота достигает 15 метров, а белые цветы в первое время после раскрытия имеют нежно розовый оттенок. Растение плохо переносит зимние холода, чего удается избежать благодаря скрещиванию этого вида груш с другими.

Сорт груши обыкновенной является основой для большинства других, что встречаются в Европе, Северной Америке и Австралии. Обильное цветение этой груши приходится на май и начинается раньше, чем у яблони. Ее округлые плоды начинают созревать в конце лета – начале осени.