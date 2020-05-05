РИАМО - 5 мая. Группа ученых из Нидерландов и Германии синтезировали экспериментальное антитело, способное победить Covid-19 в лабораторных условиях, сообщает Газета.ru.

Антитело 47D11 по принципу действия похоже на белки, которые вырабатываются человеческими иммунными клетками.

«Антитело нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку организма. 47D11 нейтрализует SARS-CoV и SARS-CoV-2 посредством еще неизвестного механизма», — говорится в научном журнале Nature Communications.

Свою эффективность разработка ученых показала в ходе экспериментов на генетически модифицированных мышах.

Теперь специалисты будут адаптировать антитело для лечения людей. Применение антитела 47D11 в медицине на данный момент невозможно — необходимо провести ряд исследований.

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5 МАЯ

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- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.