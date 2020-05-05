РИАМО - 5 мая. Глава рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению корнавируса, мэр столицы Сергей Собянин провел селекторное совещание, на котором вместе в главами субъектов РФ обсудил вопросы увеличения количества тестов на Covid-19 и режим самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На совещании говорили о текущих темпах и прогнозах распространения коронавирусной инфекции в регионах России. Также речь шла об увеличении масштабов тестирования», - говорится в сообщении.

Также рассмотрели вопросы соцвыплат безработным и иным категориям граждан страны, назначенные в связи с пандемией Covid-19. Также была затронута тема введения «масочного режима» в общественных местах в регионах и увеличения объемов продажи масок.

Главы российских регионов уделили внимание мерам по соблюдению режима самоизоляции на майских праздниках, организации стационаров для пациентов с коронавирусом, включая их обеспечение кислородом, а также дополнительным выплатам и безопасности медиков в период пандемии.

В повестку собрания рабочей группы также включили вопросы сохранения необходимых объемов экстренной медпомощи по заболеваниям, не связанным с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день провели более 4,4 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.