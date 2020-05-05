РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В подмосковном Подольске индекс самоизоляции составил 3,5 балла во вторник вечером, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 18:27, индекс самоизоляции в подмосковном Подольске составляет 3,5 балла. По сравнению с 4 мая, он вырос на 0,1 балла. Также в Щербинке, которая находится вблизи городского округа, индекс самоизоляции составляет 3,4 балла, а в Домодедове — 3,0 балла.

В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по количеству людей на улицах городов по шкале от одного до пяти. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше людей соблюдают домашний режим, а, значит, вирусу сложнее распространяться.