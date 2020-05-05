РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть видеоролики, приуроченные к 35-летию филиала Музея Победы, ранее известного как музей немецких антифашистов, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Красногорский филиал Музея Победы в честь своего 35-летия разместил ролики об истории музея. На страничке в соцсети Facebook посетители перенесутся в середину 1980-х годов и увидят редкие кадры, запечатлевшие открытие музея и высоких гостей, тех, кто стоял у истоков создания уникального комплекса и кто работает сегодня, первые экспозиции и современный интерьер, и, конечно, виды Красногорска тех лет», - говорится в сообщении.

Мемориальный музей немецких антифашистов – так тогда назывался Красногорский филиал - открылся 5 мая 1985 года. Инициаторами его создания стали Центральные комитеты Коммунистической партии Советского Союза и Социалистической единой партии Германии.

«Наш музей задумывался как символ интернационализма, советско-германской дружбы и совместной борьбы немецкого и советского народов против фашизма», - отметила заведующая филиалом Маргарита Иващенко.

Экспозиция музея развернута в двухэтажном здании бывшей Центральной антифашистской школы, которая работала в Красногорске с весны 1943 года до 1949 года и подготовила более 5 тысяч пропагандистов из числа военнопленных, содержавшихся в лагере №27.

Филиал – единственный музей военно-исторической направленности, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы ВОВ. В его фондах хранится более 48 тысяч предметов.

«Наш музей сегодня — это многофункциональный культурно-информационный центр, который является не только хранителем исторической памяти, но и образовательным, игровым полем для диалога со всеми членами общества от мала до велика», - заключила Иващенко.