РИАМО - 5 мая. В ходе завершившегося месячника по благоустройству в Подмосковье покрасили 478 тысяч метров ограждений, убрали мусор на 277 тысячах квадратных метров газона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Подмели и провели влажную уборку 323,3 тысячи квадратных метров, покрасили 478,227 погонных метров ограждений, восстановили 7012 тысячи элементов малых архитектурных форм, 277,1 тысячи квадратных метров газона очистили от мусора, а также убрали мусор вдоль 5998 километров прибордюрной части», - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, во время месячника также уделили внимание территориям вдоль вылетных магистралей. В частности, привели в соответствие с законодательством 296 фасадов жилых домов, 16 рынков, 35 объектов капитального строительства, 342 отдельно стоящих здания и сооружения и другие объекты.

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжается работа по уходу за памятниками. В настоящее время приведены в порядок уже 2791 тысячи памятников региона. До 7 мая планируют завершить работы еще на 224 объектах. Кроме того, на территории региона собираются высадить порядка 6,15 миллиона цветов.