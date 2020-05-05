РИАМО - 5 мая. За прошлый месяц операторы столичной службы 112 работали в условиях повышенной готовности, они приняли более 179 тысяч звонков, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В круглосуточном режиме 45 операторов системы-112 принимают звонки и помогают людям, обратившимся за помощью. Из общего числа 93 911 вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб столицы. Комплексного реагирования потребовали 30 923 из них», — говорится в сообщении.

Больше всего звонков поступает для вызова скорой помощи. Это вдвое больше, чем для вызова полиции или аварийных служб ЖКХ города.

Абоненты при звонках также часто задают вопросы на тему коронавируса, режима самоизоляции и выполнения карантинных мероприятий в мегаполисе. В этих случаях операторы рекомендуют обращаться по номерам горячей линии РФ по Covid-19: 8-800-2000-112 (круглосуточно), департамента здравоохранения Москвы: 8 (499) 251-83-00 (круглосуточно) и 8 (495) 870-45-09 (08:00-21:00).

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии в здании службы-112 города проводятся профилактические мероприятия по дезинфекции, а также строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.