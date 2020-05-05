РИАМО - 5 мая. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает идею разрешить жертвам насилия покидать дома без цифровых пропусков в период пандемии коронавируса глупой и небезопасной, проблемой должны заниматься сотрудники полиции, сообщает Nation News.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия, чтобы они смогли беспрепятственно покидать свои дома в случае опасности. По ее данным, число случаев домашнего насилия в стране за период самоизоляции выросло в 2,5 раза: в апреле число эпизодов превысило 13 тысяч.

«Они (пострадавшие - ред.) должны звонить в правоохранительные органы, к ним должны приходить участковые и решать проблему. <…> Необходимо издать дополнительное распоряжение по линии МВД и усилить борьбу с домашним насилием по линии участковых. <…> Разрешать всем бежать неизвестно куда — нельзя», — заявил Федоров.

Он также добавил, что идея покидать дома без спецпропусков является странной.

«Человека фактически толкают на смерть. Во-первых, потому, что ему некуда податься, во-вторых, потому, что у нас эпидемия. «Я разрешаю вам умереть, потому что у вас домашнее насилие» – странная логика», — отметил он.

По его словам, на 13 тысяч поданных заявлений о домашнем насилии в России приходится миллион сотрудников МВД. Депутат уверен, что никто не мешает заявления тщательно обработать, а руководителям подразделений — мотивировать личный состав на работу.

«Представьте себе, что по радио объявят, мол, пропуска для жертв насилия не нужны. Половина россиян будут называть себя жертвами насилия. Зачем это надо? Абсолютно глупое предложение», — заключил депутат.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.