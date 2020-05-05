РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали вещи благотворительному фонду для нуждающихся из различных областей страны, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«Отправка вещей из лавки «На благо». Территория храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в Подольске пока закрыта, и выдача вещей по пятницам из лавки «На благо» временно приостановлена. Но она работает и периодически открывается для того, чтобы загрузить вещами грузовые машины наших друзей и коллег по благотворительной деятельности», - говорится в сообщении.

На днях к нам приезжали друзья из благотворительного фонда «Благодетельница Людмила», которые развозят необходимые людям вещи по разным областям.

Семьи в регионах очень нуждаются и помощь им актуальна всегда. Несмотря на некоторые сложности, возникшие из-за пропускного режима, сотрудники фонда стараются помогать своим подопечным и развозят необходимую помощь нуждающимся.