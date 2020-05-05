РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Все 168 аптек Балашихи полностью обеспечены медицинскими масками в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, цена варьируется от 28 до 45 рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции жителям Московской области рекомендовано носить защитные маски или респираторы в общественных местах.

«Мы провели работу с каждой аптекой нашего города. Они сформировали необходимый запас медицинских масок. Данные средства защиты есть в наличии во всех 168 аптеках. Цены от 28 до 45 рублей за одну маску. Если маски где-то заканчиваются, аптеки оперативно заказывают еще», - сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что средства индивидуальной защиты также есть в сетевых магазинах городского округа. Цена за рулон (50 штук) - 99 рублей. Есть упаковки медицинских масок: пять штук - от 160 рублей, десять - от 280 рублей.

С 12 мая носить маски нужно будет обязательно. Такое постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.