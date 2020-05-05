РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Ученица гимназии №56 городского округа Люберцы получила наибольшее количество баллов среди участников из муниципалитета в конкурсе, посвященном Дню Победы, сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий.

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы люберецкие мальчишки и девчонки приняли участие в конкурсе, организатором которого выступила Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» при содействии Фонда президентских грантов.

«Наибольшее количество баллов среди наших ребят получила ученица гимназии №56 городского округа Люберцы Анастасия Ермакова. От всей души поздравляю Настю и ее педагогов! Благодарю всех участников конкурса! Вы большие молодцы! Это ваша память, ваш вклад в нашу Великую Победу», - написал Ружицкий на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Участники конкурса прочитали стихи, воспоминания солдат, письма с фронта.

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