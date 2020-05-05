РИАМО - 5 мая. В Московской области завершилась подготовка фонтанов к летнему сезону, 95% готовы к запуску, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«По 130 фонтанам (в апреле – ред.) были проведены тестовые испытания, по 79 проводятся пуско-наладочные работы», - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в настоящее время на реконструкции находятся 13 фонтанов. При этом всего в Московской области их насчитывается 222.

Он добавил, что пока точно неизвестна дата торжественного запуска фонтанов, так как в Подмосковье все еще действует режим повышенной готовности. В настоящее время к запуску готово 95% фонтанов.

Содержание фонтанов в надлежащем состоянии необходимо не только для сохранения эстетики городских пространств, но и поддержания санитарно-гигиенических норм.