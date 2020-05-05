РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Неизвестные разбили стекла в машинах в одном из дворов подмосковного Подольска на улице 8 Марта, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 мая в районе 04:30 утра у дома №7 по улице 8 Марта.

«Неизвестные били стекла у припаркованных машин. У моего автомобиля стекло осталось целым, а у соседа разбили полностью со стороны водителя», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего в ходе данного инцидента пострадали две машины. Владельцы планируют обратиться в полицию.