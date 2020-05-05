РИАМО - 5 мая. Жители столицы могут пройти онлайн-собеседование, чтобы стать хозяевами животных из приюта на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Некоторые приюты, например, «Зеленоград» и «Зоорассвет», продолжили искать новых владельцев для своих подопечных (после объявления режима повышенной готовности из-за коронавируса – ред.). Для этого была разработана система, в рамках которой волонтеры проводят дистанционный отбор претендентов», - говорится в сообщении.

Получить подробную информацию о питомце можно на страницах приютов в социальных сетях или в каталоге на портале. Чтобы забрать животное из приюта и оформить документы необходимо пройти собеседование с куратором. Дополнительная информация доступна на странице департамента ЖКХ в Instagram.

Благодаря данной онлайн-системе на днях нашла своих хозяев трехмесечная собака Ави из приюта в Зеленограде. Новые владельцы смогли подготовить все документы удаленно после онлайн-собеседования. Они обратили на щенка внимание еще до объявления режима самоизоляции.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.