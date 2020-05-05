РИАМО - 5 мая. В преддверии 9 Мая в Подмосковье стартовал проект «75 правил жизни победителей», в ходе которого на рекламных щитах будут размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

«Это рассказ героев об их достижениях в жизни после войны, здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки. <…> Каждый человек того времени - это уникальная история, про которую мы обязаны поведать всему миру», - сказал заместитель руководителя исполнительного комитета ОНФ Артем Бичаев.

В ходе проекта жители Московской области познакомятся с Николаем Николаевичем Багаевым. Уроженец Королева в 1941 году защищал Родину в боях под городом Белевом, был дважды ранен, а в 1945 году участвовал в штурме Кенигсберга.

Сегодня 101-летний ветеран ВОВ ведет активный образ жизни, следит за новостями в стране и мире. По его словам, молодому поколению обязательно нужна цель в жизни. Кроме того, он советует стараться жить не только для себя, но и для других, а также любить своих родных и близких.

95-летняя Галина Павловна Брок-Бельцова воевала за штурвалом бомбардировщика Пе-2, а сегодня регулярно дает интервью и встречается с молодой аудиторией. Она занимает пост почетного вице-президента Союза женщин летных специальностей «Авиатриса» и ведет работу по популяризации авиации. Женщина выступает за правду во всех жизненных ситуациях, в том числе в вопросах сохранения исторической памяти.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>