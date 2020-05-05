РИАМО - 5 мая. В ходе расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции на востоке Москвы следствием установлены новые обстоятельства, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который нарушил самоизоляцию и ударил полицейского. Суд отказался арестовывать обвиняемого.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям, проведенным совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Москве, установлен дополнительный эпизод преступной деятельности мужчины», — сказала Иванова.

По ее словам, перед нападением на полицейского 30 апреля пьяный мужчина в ходе ссоры со знакомым нанес ему несколько ударов ножом. Потерпевший оказал активное сопротивление, смог убежать и вызвать скорую помощь.

Дополнительно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие повторно обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.