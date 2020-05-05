РИАМО - 5 мая. Министерство просвещения РФ может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса, сообщает Nation News.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам», — сказал Кравцов.

Он считает, что дети должны находиться в безопасности в период распространения Covid-19.

По его словам, решение о переносе Единого государственного экзамена могут принять только после 12 мая.

Кравцов также подчеркнул, что новый учебный год в школах начнется с 1 сентября при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

ОГЭ в России должны были провести в рамках трех этапов. Первый — досрочный — с 21 апреля по 16 мая. Основной был запланирован с 22 мая по 30 июня. Дополнительный этап должен был пройти с 4 по 18 сентября.

Ранее для выпускников девятых классов из-за пандемии Covid-19 оставили сдачу ОГЭ только по двум предметам: русскому языку и математике.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.