РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Рабочие завершили ремонт мемориала воинской славы «Неизвестный солдат» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска завершили работы по ремонту мемориала воинской славы «Неизвестный солдат» на улице Железнодорожной. Так, было уложено 1100 квадратных метров брусчатки, установлено 165 погонных метров нового ограждения по индивидуальному заказу, обустроен проезд из асфальта, восстановлена подсветка мемориала», - говорится в сообщении.

Также было уложено 450 квадратных метров газонного покрытия, отремонтирована гранитная плитка, установлено семь декоративных торшеров освещения и два прожектора.

«От лица территориального управления выражаем благодарность руководителю компании «Денстрой Лазер» Сергею Чекменеву, который на безвозмездной основе изготовил объемную надпись «1941-1945», расположенную под фигурой солдата», - заключается в материале.

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