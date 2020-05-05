РИАМО - 5 мая. В преддверии Дня Победы столичные библиотеки и культурные центры подготовили более 270 праздничных онлайн-мероприятий, принять участие в них можно прямо из дома, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«2020 год объявлен в России годом памяти и славы. И хоть основные мероприятия вынужденно перенесены (из-за распространения коронавируса - ред.), в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа», - сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, присоединиться к праздничной программе могут не только москвичи, но и жители регионов. Все события пройдут на официальных сайтах, YouTube-каналах и в соцсетях столичных культурных площадок. Подробное расписание доступно на портале.

6 мая в 15:00 Дом Гоголя представит кинолекторий о фильмах, повествующих о событиях военного времени. 7 мая в 16:00 посетители YouTube-канала библиотек ЦАО могут увидеть онлайн-читку пьесы «Блиндаж» драматурга и писателя Елены Поповой.

Главные события онлайн-программы запланированы на 9 мая. В 11:00 главный библиограф центральной детской библиотеки имени А.П. Гайдара проведет обзор литературы о войне для детей и подростков. Кроме того, выставка в онлайн-формате откроется в 17:00 на сайте дома культуры «Гайдаровец».

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