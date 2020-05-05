РИАМО - 5 мая. Специалисты «Мосгаза» проведут работы по профилактике Вечного огня на территории Александровского сада в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Шестого мая пройдет традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы», - подчеркнул Бирюков.

Он пояснил, что данная работа занимает у специалистов около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут, а затем отнесут в сторону. Специалисты проверят работоспособность каждого из трех запальников горелки Вечного огня. Также при необходимости будет заменена платиновая спираль.

По словам заммэра, в ходе работ по профилактике священное пламя перенесут на временную горелку с помощью специального факела, а затем вернут на звезду Вечного огня.

Он уточнил, что все работы проведут с соблюдением необходимых требований безопасности, которые диктует эпидемиологическая ситуация в городе.

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«Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала. Впервые огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года. Уже 53 года он на боевом посту», - отметил заммэра.

Он пояснил, что Вечный огонь оснащен системой тройного резервирования, поэтому никакие осадки или ветер не смогут его погасить.

По его словам, в случае любой, даже самой незначительной неполадки, диспетчеры «Мосгаза» оперативно получают сигнал о неисправности и сразу же устраняют ее.

Заммэра напомнил, что профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду также проводится перед Днем защитника Отечества и Днем Победы. Еще газовики каждый месяц мониторят состояние мемориала.

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