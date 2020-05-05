РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Депутат Московской областной думы Павел Максимович проведет прием жителей Подольска в режиме онлайн 6 мая, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Максимович.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! 6 мая буду проводить личный прием граждан с 11:00 до 13:00. Для того, чтобы обратиться на прием, необходимо позвонить по телефону: 8(903)222-55-15 или написать обращение через информационную систему «избиратель - депутат», на электронную почту m.pavel-podolsk@yandex.ru, через социальные сети, Skype (8(903)222-55-15)», - сказал Максимович.

Он отметил, что с помощью информационных технологий постоянно находится на связи с жителями городского округа.

По его словам, все обращения граждан реализуются благодаря взаимодействию с общественными приемными местных отделений партии «Единая Россия», волонтерским центром Подольска и управлениями социальной защиты населения.