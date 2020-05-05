РИАМО - 5 мая. В условиях пандемии московская компания «Нетканика» планирует увеличить выпуск материалов для производства масок и защитных костюмов для врачей в три раза, это позволит нарастить выпуск средств защиты, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили завод «Нетканика» в поселении Роговское новой Москвы.

«В условиях пандемии продолжает работу примерно половина из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы. Продолжается производство продуктов питания и многих других товаров повседневного спроса, остановить выпуск которых просто невозможно», - сказал Собянин.

Он уточнил, что предприятия города в разы повысили количество выпускаемой продукции: санитайзеров, средств индивидуальной защиты и других товаров, которые нужны для борьбы с Covid-19.

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5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.