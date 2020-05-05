РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мая. За минувшие сутки в городском округе Домодедово выявили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 328, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 822 случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек. Выздоровели и выписались 579 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 328 (+27)», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.