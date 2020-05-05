РИАМО - 5 мая. Все населенные пункты Подмосковья должны быть готовы к вводу «масочного режима» с 12 мая, в числе защитных средств жителям рекомендуется также носить перчатки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ношение масок — это новая культура, необходимое требование для того, чтобы обезопасить и самого человека, и окружающих, и врачей, на которых нагрузка самая большая. Поэтому очень важно обратить внимание на готовность нашей области к введению «масочного режима», — сказал Воробьев в ходе совещания по видеосвязи с главами муниципалитетов.

По его словам, также настоятельно рекомендовано носить перчатки, особенно в общественном транспорте и в магазинах. Все эти меры направлены на то, чтобы разгрузить койки.

В Подмосковье создан необходимый запас масок — их можно купить в 4 тысячах государственных и коммерческих аптек, сетевых магазинах. Заключен контракт на поставку еще 1 миллиона масок.

В регионе разворачиваются дополнительные инфекционные койки. В частности, открыта больнице в Бронницах, готовятся госпитали в парке «Патриот» в Одинцовском округе и в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске.

«Подготовка «Патриота» и «Крокуса» завершается, еще какое-то время потребуется, чтобы дополнительно привлечь медперсонал. Обращаю внимание глав и главврачей городских округов Красногорск и Одинцовский на то, чтобы было сделано все необходимое для приема пациентов. В этих госпиталях будет и кислород, и ИВЛ, и реанимация, и необходимые лекарства», — отметил губернатор.

В Подмосковье продолжает действовать система цифровых пропусков: выявляются водители, выехавшие без оформления разрешения, подробно информируются жители о штрафах.

«Я получаю много писем касательно соблюдения режима самоизоляции, особенно от тех, кому больше 65 лет. Даю поручение — четко разъяснить людям старшего поколения, что они имеют возможность оформить пропуск и выехать к себе на дачу или в загородный дом», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в случае необходимости главы муниципалитетов должны оказать помощь в оформлении пропусков и уделить особое внимание старшему поколению.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.