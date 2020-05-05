РИАМО - 5 мая. Для выезда на самоизоляцию на дачу жителям Подмосковья потребуется оформить пропуск, это можно сделать одним из трех способов: через портал госуслуг, с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Короновирус» или при помощи СМС-сообщения, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Режим самоизоляции действует в Подмосковье до 11 мая 2020 года включительно.

Для получения пропуска посредством портала Госуслуг необходимо:

1. Перейти по ссылке и авторизоваться под своей учетной записью в ЕСИА (учетная запись может быть как подтвержденная, так и нет).

2. Заполните форму с персональными данными: регион, персональные данные, данные документа удостоверяющего личность, адрес фактического проживания (места самоизоляции).

3. В причине выхода из дома укажите «Поездка по личным и семейным делам». Тип данного пропуска можно оформить не более двух раз в неделю и он действует в течение 24 часов с момента его оформления. Также при передвижении с использование любого вида транспорта, пропуск необходимо оформить за пять часов до выезда.

4. Далее нужно указать адрес места назначения (адрес дачи).

5. Ниже представлена возможность внести сведения для передвижения на транспорте. При передвижении на общественном транспорте введите номер карты, которую будите использовать для передвижения («Стрелка», «Тройка», социальная карта (СКМО), номер проездного документа). Если Вы передвигаетесь на автомобиле, то введите его госномер.

6. Далее нажмите «Получить код».

7. На экране будет представлен пропуск в виде 16-значного номера и QR-кода. Его можно сфотографировать, скачать или распечатать.

Посредством мобильного приложения «Госуслуги СТОП Короновирус»:

1. Скачайте мобильное приложение через AppStore или Google Play.

2. Авторизуйтесь с помощью учетной записи в ЕСИА (учетная запись может быть как подтвержденная, так и нет).

3. Выберите текущий статус.

4. Определите регион (Московская область).

5. Заполните Анкету своими персональными данными или проверьте данные, которые предзаполнились из профиля ЕСИА.

6. Проверьте паспортные данные и ответьте на вопрос о своем самочувствии.

7. Ознакомьтесь с правилами о соблюдении мер по самоизоляции и ответственности за нарушение карантина.

8. Нажмите «Оформить временный пропуск».

9. Укажите причину «Поездка по личным делам».

10. Заполните форму сведениями о месте назначения (адрес дачи), сведения о транспортных картах, в случае передвижения на общественном транспорте или государственный номер автомобиля. Тип данного пропуска можно оформить не более двух раз в неделю и действует он в течение 24 часов с момента его оформления. Также при передвижении с использование любого вида транспорта, пропуск необходимо оформить за пять часов до выезда.

11. После заполнения сведений необходимо нажать «Начать». На экране телефона будет доступен цифровой пропуск. Не закрывайте приложение, чтобы он не сбился.

С помощью СМС на номер 0250:

Для поездки на дачу необходимо оформить текст СМС и отправить его на номер 0250.

Пример оформления пропуска при передвижении на машине:

Пропуск*Код цели*код паспорта*серия паспорта (при наличии)*номер паспорта*дата рождения *номер машины (обязательно)****цель выхода из дома (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Пропуск*3*1*1234*123456*29.10.1992*Р043МП177****дача*Одинцово, Можайское шоссе, 20.

Пример оформления пропуска с использованием карты «Тройка»:

Пропуск*код цели*код паспорта*серия паспорта (при наличии)*номер паспорта*дата рождения**номер карты «Тройка»***цель выхода из дома (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Пропуск*3*1*1234*123456*29.10.1992**12345678901***дача*Одинцово, Можайское шоссе, 32.

Пример оформления пропуска с использованием карты «Стрелка»:

Пропуск*код цели* код паспорта* серия паспорта (при наличии)*номер паспорта*дата рождения***номер карты «Стрелка»**цель выхода из дома (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Пропуск*3*1*1234*123456*15.04.1981***44443333111**дача*Балашиха, Ленина,15.

Пример оформления пропуска с использованием карты СКМО:

Пропуск*Код цели*код паспорта*серия паспорта (при наличии)*номер паспорта*дата рождения ****номер карты СКМО (13 знаков)*цель выхода из дома (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Пропуск*3*1*1234*123456*29.10.1992****1234567890123*дача*Балашиха, Сталина, 25.

Пример оформления пропуска с использованием карты временного социального билета (ВЕСБ):

Пропуск*код цели*код паспорта*серия паспорта (при наличии)*номер паспорта*дата рождения ****номер карты ВЕСБ* цель выхода из дома (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Пропуск*3*1*1234*123456*29.10.1992****0003331199*дача*Домодедово, Красноармеская, 15/5

Тип данного пропуска можно оформить не более двух раз в неделю и действует он в течение 24 часов с момента его оформления. Также при передвижении с использование любого вида транспорта, пропуск необходимо оформить за пять часов до выезда.

Если имеются трудности с оформлением текста для СМС, то можно воспользоваться генератором текста. Выберите тип пропуска «Иное» и заполните форму и нажмите «СГЕНЕРИРОВАТЬ», вам будет доступен готовый текст для СМС сообщения на номер 0250.

Доступны следующие типы паспортов (коды): 1 - паспорт гражданина РФ; 2 - паспорт гражданина иностранного государства; 3 - иной документ.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.