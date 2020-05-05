РИАМО - 5 мая. Сотрудники Лиги безопасного интернета выявили 3,7 тысячи фейковых сообщений о коронавирусе, которые распространялись в апреле в Сети, сообщила журналистам во вторник директор организации Екатерина Мизулина.

«Лига безопасного интернета в апреле этого года получила более 10 тысяч обращений от граждан в связи с распространением фейковой информации о коронавирусе. Нашими активистами, у нас работает порядка 126 волонтеров на этом направлении, выявлено 3701 фейковое сообщение», — сказала Мизулина.

По ее словам, в администрации соцсетей и мессенджеров, где распространяются фейки, направили жалобы. Кроме того, ряд материалов передали в правоохранительные органы. Примерно с 13% интернет-ресурсов ложная информация была удалена.

Она подчеркнула, что к числу самых распространенных фейков, встречающихся в интернете, можно отнести СМС с требованиями оплатить штраф за нарушение самоизоляции, которые якобы подтверждается постановлением ФСИН.

Мошенники также предлагают назвать номер счета банковской карты для отправки денежных средств в качестве материальной помощи в период эпидемии.

К примеру, из-за фейков, запущенных в Ставрополе, люди начали скупать кислородные баллоны, чтобы защититься от коронавируса, используя их как аппараты искусственной вентиляции легких.

В среде социально активного населения также встречаются ложные сообщения о том, что врачи просят родственников умерших пациентов подписать бумагу о кончине из-за коронавируса за денежное вознаграждение.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.