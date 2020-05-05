РИАМО - 5 мая. В столице наблюдается гроза, сильные порывы ветра и дождь, горожан призвали к осторожности в непогоду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 до 24:00 5 мая местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 16-21 метра в секунду», — говорится в сообщении.

При грозе автолюбителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Еще во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

При сильном ветре прохожим на улице рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями.