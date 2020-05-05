РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Заместитель главы городского округа Люберцы по вопросам ЖКХ Василий Власов проконтролировал, как проводится дезинфекция подъездов в поселке Малаховка, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации городского округа Люберцы.

«Василий Власов и начальник управления ЖКХ администрации Люберец Владимир Караваев проконтролировали ход выполнения профилактической дезинфекции подъездов по адресу: поселок Малаховка, улица Поперечная, дом 1. Работы проводит управляющая организация ООО «УК МУЖЕП», - говорится в сообщении.

Данные мероприятия проводятся ежедневно, согласно сигналам, поступающим в социальные сети, на портал «Добродел» в администрацию Люберец, и направлены на недопущение распространения короновирусной инфекции.

Если у жителей есть замечания, то нужно обращаться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец по телефонам: 8-495-103-44-33; 8-800-301-44-33; *5-105. Жители также могут оставить заявку в ЕДС на сайте. Или написать в аккаунты заместителя главы по вопросам ЖКХ городского округа Люберцы Василия Власова для незамедлительного устранения замечаний.