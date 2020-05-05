РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в городском округе Мытищи за сутки, всего в муниципалитете теперь 667 подтвержденных случаев Covid-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 822 случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек. Выздоровели и выписались 579 человек. В городском округе Мытищи выявили 667 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 4 мая составляло 649.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

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5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.