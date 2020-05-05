РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Мусорные навалы убрали с контейнерной площадки на Почтовой улице в микрорайоне Кучино Балашихи после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи пожаловалась на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и с мусорных контейнеров на углу домов 2А и 8 на улице Почтовая. Она отметила, что мусор не вывозится в течение двух дней и попросила принять соответствующие меры.

«ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в Балашихе по указанному адресу и сообщает, что вывоз мусор осуществлен. Фото прилагается. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказал первый заместитель директора ООО «Хартия» филиала «Подмосковный» Дмитрий Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов производится ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов каждые два дня с 07:00 до 23:00, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от управляющей организации.

Контактный телефон регионального оператора: 8-499-750-24-82, электронная почта: romo_disp@hartiya.com, сайт.

«Дополнительно сообщаем, что содержание контейнерной площадки в чистоте, уборки мелкого, строительного и растительного мусора в компетенции управляющей компании. Это регламентировано пунктом 13 ПП РФ №1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление правительства РФ от 25 августа 2008 года №641», - подчеркнул Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.