РИАМО - 5 мая. Городские коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До конца дня ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду. Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций», — сказал Бирюков.

По его словам, в городе приняли все меры для защиты зданий и сооружений от сильных порывов ветра. Аналогичные меры приняты на объектах транспорта и торговли. Также внимание уделили рекламным конструкциям.

Бирюков подчеркнул, что аварийные бригады при необходимости готовы оперативно выехать для устранения повреждения линий электропередачи, в случае падения деревьев и рекламных щитов.

Заммэра призвал горожан быть внимательными на улице, если они вышли туда в случае необходимости.

«Большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности», — отметил он.

Бирюков напомнил, что нужно обходить рекламные щиты, не прятаться от непогоды под деревьями и не парковать под ними машины.