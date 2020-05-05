РИАМО - 5 мая. Городские коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«До конца дня ожидается усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду. Городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций», — сказал Бирюков.
По его словам, в городе приняли все меры для защиты зданий и сооружений от сильных порывов ветра. Аналогичные меры приняты на объектах транспорта и торговли. Также внимание уделили рекламным конструкциям.
Бирюков подчеркнул, что аварийные бригады при необходимости готовы оперативно выехать для устранения повреждения линий электропередачи, в случае падения деревьев и рекламных щитов.
Заммэра призвал горожан быть внимательными на улице, если они вышли туда в случае необходимости.
«Большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности», — отметил он.
Бирюков напомнил, что нужно обходить рекламные щиты, не прятаться от непогоды под деревьями и не парковать под ними машины.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии