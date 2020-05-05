РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В городском округе Подольск за сутки зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 648 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 5 мая, в Подмосковье выявили 822 новых случая коронавируса за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек. Выздоровели и выписались 579 человек. В городском округе Подольск выявили еще 39 случаев. Всего в округе 648 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в регионе. Из них более 1,1 тысячи человек из Москвы.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача. Также в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-9 в регионе и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.