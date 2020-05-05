РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа зафиксировано 240 подтвержденных случаев, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

«Ранее количество заболевших в Щелкове составляло 225 человек, за прошедшие сутки выявлено 15 больных. Сейчас - 240 человек», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зафиксирован 15 761 случай Covid-19. Скончались 127 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 579 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8 (800) 550-50-30, или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8 (968) 003-22-44.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.