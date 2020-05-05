РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Управляющая компания «Жилкомсоюз» 4 мая закрепила кровельное покрытие жилого дома №15 по улице Калинина в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, его оторвало сильным порывом ветра, сообщается в группе УК в соцсети «ВКонтакте».

«4 мая в микрорайоне Железнодорожный по улице Калинина дом № 15 сильным прорывом ветра оторвало кровельные покрытие по свесу кровли. Все необходимые работы для предотвращения и минимизации ущерба были произведены в течении часа с момента обращения в круглосуточную диспетчерскую службу», - говорится в сообщении.

Произведены работы по закреплению ризолинового кровельного покрытия дома по периметру перфолентой.

Вопрос оперативного включения кровли в план капитального ремонта будет передан в администрацию городского округа.