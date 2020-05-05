РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся выросло до 714, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 822 новых случая заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 15 761 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 579 человек выписали домой из стационаров, 127 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 714 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 4 мая, в городском округе было зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты, которые на ней работают, ответят на все интересующие вопросы.

Все жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции до конца майских праздников.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.