В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Из-за пандемии коронавируса формат праздника был изменен: на более позднюю дату перенесен парад, традиционные акции, такие как «Георгиевская ленточка» и шествие «Бессмертного полка», пройдут в онлайн-формате, организованы различные флешмобы, в которых могут поучаствовать граждане. Как отметить День Победы и почтить память героев в условиях самоизоляции, читайте в материале РИАМО.

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Акция «Георгиевская ленточка»

Посвященная празднованию Дня Победы Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» состоится в 15-й раз. В 2020 году она пройдет с 4 по 9 мая преимущественно онлайн при поддержке участников общественного объединения «Волонтеры Победы». Московские добровольцы вручат пожилым и маломобильным жителям города, которые получают помощь в рамках акции «МыВместе», 50 тысяч георгиевских ленточек, а также диски с аудиозаписями песен военных лет и повестями Валентина Катаева и Юрия Бондарева. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, добавив изображение символа воинской славы на аватарки в социальных сетях или на логотипы компаний. Скачать тематические рамки можно по ссылке.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится в онлайн-формате. Для участия необходимо загрузить фотографию с информацией о своих родственниках на сайте проекта. Из присланных снимков будет смонтирован видеоряд. Трансляция начнется 9 мая в 11:00 на более чем 200 экранах Москвы, в online-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России», телеканалах страны и в соцсетях.

Выложить фотографию с рассказом о своем предке можно на своей страничке под хештегами #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома, #бессмертныйполк2020. Также активисты движения предлагают выставить фотографии родственников на подоконниках и 9 мая в 19:00 почтить их минутой молчания.

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Акция «Письмо Победы»

Участники общественного движения «Волонтеры Победы» проводят акцию, в рамках которой можно написать письмо ветерану и выразить свою благодарность за их великий подвиг. В этом году это особенно важно, ведь нет возможности поздравить ветеранов лично. Для участия необходимо скачать специальный бланк на сайте волонтерыпобеды.рф, написать письмо, затем отсканировать его или сохранить в электронном формате и отправить на почту pismo@vsezapobedu.com, указав в теме письма «Письмо Победы» и регион. Письма будут доставлены волонтерами в почтовые ящики 8 и 9 мая. Поделиться информацией об акции можно в соцсетях с помощью хештега #скажиспасиболично.

Акция «Сад памяти»

Общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы курируют акцию «Сад памяти», цель которой – создание «живых» памятников героям Великой Отечественной. По всей стране должны высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф или сайте садпамяти2020.рф и подать заявку. Также можно просто посадить дерево на своем участке, выложить в соцсетях фотографию с хештегом #СадПамятиДома и нанести саженец на интерактивную карту на сайте проекта.

Проект «Судьба солдата. Онлайн»

Празднование Дня Победы – повод погрузиться в историю собственной семьи и попытаться узнать судьбу родственников, которые пропали без вести или погибли в годы Великой Отечественной войны. Для участия в акции #Судьбасолдата необходимо оставить заявку, чтобы поисковики могли с вами связаться. Сделать это можно, заполнив онлайн-форму. В заявке необходимо указать всю известную вам информацию – Ф. И. О., год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и так далее. Подробнее о проекте можно узнать на сайте «Поискового движения России».

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Интерактивный проект «Памяти Героев»

Проект призван почтить память получивших звание героев ВОВ. Участникам предлагается записать короткое видео длиной не более 90 секунд о своем родственнике, который получил звание «Герой Советского Союза», «Герой социалистического труда» или «Полный кавалер ордена Славы». Ролик нужно отправить на почту организаторам 75let.region@gmail.com и разметить в соцсетях с хештегом #памятигероев. Отобранные видео можно посмотреть на канале проекта на YouTube.

Флешмоб «Я знаменосец Победы»

Проект «Знаменосцы Победы» рассказывает о подвиге воинов, которые водрузили свои знамена на Рейхстаг. В рамках флешмоба каждый может выразить свое почтение подвигу российского народа, рассказав в небольшом видеоролике, кто в его семье принимал участие в Великой Отечественной войне и что он сам делает, чтобы быть достойным памяти своего предка.

Разметить видео нужно на своей страничке в «Одноклассниках», «ВКонтакте» или «Инстаграме» с хештегом #язнаменосецпобеды до 7 мая. 9 мая среди участников пройдет розыгрыш шлема виртуальной реальности. Также можно принять участие в других конкурсах на страничках проекта в соцсетях.

Флешмоб «Синий платочек»

В рамках проекта «Синий платочек», посвященного вкладу женщин в Победу в Великой Отечественной войне, пройдет песенный и танцевальный флешмоб. Чтобы присоединиться с нему, необходимо снять видеоролик с исполнением вальса с синим платочком или одноименной песни Клавдии Шульженко и выложить его в соцсетях с хештегом #СинийПлаточек. Также можно поучаствовать в конкурсе творческих работ на сайте проекта. Итоги подведут 9 мая.

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Празднование Дня Победы

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 10:00 состоится торжественное обращение президента Российской Федерации.

В небе над Москвой пройдет авиапарад с участием современных самолетов и вертолетов. В какое время он состоится, пока неизвестно, – вероятнее всего, как и в прошлые годы, около 10 часов утра. Парад обещает быть самым масштабным по количеству авиатехники за последние годы.

Также на территории Москвы и области 9 мая должна состояться праздничная акция – проезд мотоклуба «Ночные волки» с колонной техники времен войны (мототехника, ЗИЛ «Катюша» с прицепом пушки, тягач с моделью танка Т-34). Предполагается, что во время остановок на маршруте будет показано поздравительное представление.

Вечером граждане смогут присоединиться к традиционной минуте молчания в память о погибших в 19:00 и после исполнить «День Победы» и другие любимые военные песни со своих балконов в рамках акции #Поемдвором.

Завершится празднование масштабным десятиминутным артиллерийским салютом, который начнется в 22:00.

Запланированные ранее мероприятия, в том числе и парад Победы, состоятся после улучшения эпидемиологической обстановки.