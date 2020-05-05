РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Рабочие приступили к установке тематической сетки ко Дню Победы на одном из домов микрорайона Климовск городского округа Подольск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Во вторник, 5 мая, в микрорайоне проводятся работы по устройству тематической сетки (ко Дню Победы - ред.) на доме 4б по улице Заводской. Также проводятся работы по установке решеток на первых этажах, и рабочие забивают окна фанерой», - говорится в сообщении.

Территориальное управление «Климовск» настоятельно просит жителей соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников, не нарушать и строго соблюдать временные правила поведения, введенные в регионе.

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