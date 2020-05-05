РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Сорок два новых случая коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 822 новых случая заражения Covid-19. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 799», - говорится в сообщении.

По состоянию на 4 мая, в горокруге насчитывалось 757 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксирован 15 761 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек. Выздоровели и выписались 579 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса (8-800-550-50-30) и сайт.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемым Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ наCovid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.