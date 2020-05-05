РИАМО - 5 мая. В городах Подмосковья расположено множество памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны, очень важно уделять внимание их состоянию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы к 75-летию (Победы в Великой Отечественной войне - ред.) готовились, отреставрировали памятники. Дальше они требуют и заботы, нашего внимания. Легендарные места, которые мы посещаем сейчас: Петрищево - Зоя Космодемьянская, 28 панфиловцев, вообще Волоколамск, Дубосеково, Истра. Каждый город в Подмосковье у нас - это особая история - история подвига огромного количества людей», - сказал Воробьев в эфире фильма «Герои Победы среди нас», опубликованного на YouTube.

Он добавил, что в преддверии Дня Победы возле монументов обычно собирается много людей, проходят памятные акции. В этом году в мае к мемориалу «20 героев-панфиловцев» приехали 40 мотоциклистов. Их попросили соблюдать социальную дистанцию.

«Море героических поступков (было совершено - ред.) на территории Подмосковья. Мы, конечно, гордимся, посещая эти уникальные места», - отметил губернатор.

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