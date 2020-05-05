РИАМО - 5 мая. В Москве наблюдается гроза, сильный ветер и тропический ливень, о поваленных ветром знаках и развернутых светофорах можно сообщить по телефону 3210, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Снова гроза. Синоптики прогнозируют, что дождь и ветер будут с нами до 21 часа. Будьте осторожны, оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

В городе во вторник может выпасть до 30% от месячной нормы осадков. Дожди прогнозируются в мегаполисе всю текущую неделю.

Также в столице действует предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.