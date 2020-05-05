РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Коммунальщики очистили от мусора газон на Объездной дороге в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки мест массового посещения и отдыха. Он отметил, что в поселке Сосновый бор на Объездной дороге между шумозащитными экранами и ограждением магазина «Магнит» необходимо убрать территорию.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск территориального отдела «Лаговский» был проведен осмотр газона по данному адресу. Факт несвоевременной уборки от мусора подтвердился. Меры приняты, газон очищен от мусора», - сказал замглавы администрации городского округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он отметил, что уборка территории по вышеуказанному адресу проводится сотрудниками ООО «Эко Надежда» согласно графику выполнения работ. Руководителю ООО «Эко Надежда» было указано на необходимость содержания в чистоте и порядке данной территории.