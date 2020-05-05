РИАМО - 5 мая. В преддверии 9 мая во время поездки с поздравлением к ветерану Великой Отечественной войны в Волоколамск губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение напомнить водителям «Мострансавто» об обязательном ношении масок при выходе на рейс.

«Игорь Борисович (Тресков - ред.), вот мы сейчас в Волоколамске по дороге встретили два автобуса («Мострансавто» - ред.), водители без масок. <...> Совсем нездорово. Разберитесь и доложите», — обратился Воробьев по телефону к вице-губернатору Московской области Игорю Трескову в фильме «Герои Победы среди нас» на YouTube-канале «Губернатор.».

Воробьев также добавил, что в период борьбы с распространением коронавируса водители «Мострансавто» должны подавать своим пассажирам пример, используя во время поездок средства санитарной защиты.

В Московской области для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Всем жителям области рекомендовано носить маски в общественных местах. С 12 мая данное требование станет обязательным и будет строго контролироваться.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.