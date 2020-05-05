РИАМО - 5 мая. В столице наблюдается тропический ливень, прогнозируется выпадение до 30% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Может выпасть до 16 миллиметров осадков, что составляет 30% месячной нормы. Активная грозовая деятельность и локальные шквалы. Берегите себя и не забывайте зонты!» — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в столице наблюдается молния, а также ветер усилился шквалистыми порывами.

По его словам, в городе во вторник установилась летняя погода.

На территории мегаполиса во вторник объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и порывистого ветра.