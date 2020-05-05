РИАМО - 5 мая. В вендинговых автоматах московской подземки появились маски и перчатки, их можно купить по отдельности или набором, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Во вторник маски поступят на 15 станций метро. Постепенно средства индивидуальной защиты появятся и на других станциях.

«После полного оснащения пассажирам будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей», — говорится в сообщении.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуют надевать маски и перчатки, это позволит снизить риск заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.