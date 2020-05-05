РИАМО - 5 мая. Обновлена карта распределения случаев коронавируса на территории Подмосковья, больше всего случаев инфицирования за сутки выявлено в Коломне и Балашихе, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за сутки в Подмосковье выявили 822 новых случая заражения Covid-19, а с начала пандемии — 15 761. Скончались 127 человек. Выздоровели и выписались из больниц 579 человек.

Больше всего случаев заражения за сутки случаев выявили в Коломне — 76 и в Балашихе — 56.

В Красногорске выявили 42 случая, в Раменском — 41, в Подольске — 39, в Ивантеевке — 33, в Одинцове — 30, в Королеве — 29, в Домодедове и Сергиевом Посаде — по 27, в Жуковском, Химках, Наро-Фоминске — по 25, в Люберцах — 24.

Кроме того, за сутки выявлено 22 случая в Реутове, 18 — в Мытищах, по 15 — в Долгопрудном и Щелкове, 14 — в Краснознаменске, по 12 — в Воскресенске, Серпухове и Пушкине, 11 — в Рузе, девять — в Орехово-Зуеве.

По восемь случаев за сутки выявлено в Котельниках, Ленинском округе, Лыткарине, семь — в Электростали и Истре, по шесть случаев — в Зарайске, Луховицах, Клину, Можайске, Шатуре, по пять — в Дзержинском и Озерах.

По четыре случая заражения — во Власихе и Дмитрове, по три — в Богородском округе, Егорьевске, Лобне, Павловском Посаде и Чехове.

По два новых случая заражения зафиксировали в Кашире, Протвине, Солнечногорске, Ступине. По одному — в Бронницах, Волоколамске, Лосино-Петровском, Лотошине, Фрязине и Электрогорске.

В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

За все время в Подмосковье выявили 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 1117 — москвичи.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.