РИАМО - 5 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение отремонтировать дорогу в деревне Петрищево Рузского городского округа к 9 мая.

«Трескову (Игорю Борисовичу, вице-губернатору Московской области - ред.) скажи, дорога очень страшная. <...> До 9 мая фотографию пришлешь», - сказал Воробьев в эфире фильма «Герои Победы среди нас», опубликованном на YouTube.

Губернатор подчеркнул, что в преддверии праздника важно уделить внимание дороге даже в небольшой деревне.

8 мая в Петрищеве будет открыт музейный комплекс «Зоя», который расскажет о подвиге Зои Космодемьянской, контрнаступлении, Битве под Москвой. Открытие планируют провести в ТВ-формате. В мероприятии примут участие артисты Нонна Гришаева и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, они расскажут о некоторых экспонатах и залах музея.