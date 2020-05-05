РИАМО - 5 мая. Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино, следует из данных «Яндекса».

Хорошие показатели в Подмосковье демонстрируют Лыткарино – 3,7 балла. Люберцы, Балашиха, Лобня, Королев – 3,6 балла. Фрязино, Ивантеевка, Красногорск, Подольск – 3,5.

В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

Индекс самоизоляции показывает сколько людей находится на улицах города. Чем ближе к пяти баллам, тем больше жителей остаются дома, а значит снижается риск заражения коронавирусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев акцентировал внимание глав городских округов на том, что индекс самоизоляции в муниципалитетах не должен опускаться ниже 3 баллов.

В майские праздники в регионе усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.