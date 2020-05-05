РИАМО - 5 мая. Столичный центр занятости «Моя карьера» оказал услуги в дистанционном режиме уже 10 тысячам человек с 30 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В период пандемии мы стараемся помогать тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации и вынужден искать работу. Центр занятости «Моя карьера» продолжает оказывать услуги онлайн. Консультанты подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу», — сказала Ракова.

Она добавила, что порядка 2 тысяч москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами.

Ракова уточнила, что в данный момент тренинги, открытые отборы и консультации специалистов, ярмарки вакансий, партнерские школы доступны удаленно на сайте моякарьера.москва. В дистанционном режиме доступны свыше 100 популярных тренингов.

Центр «Моя карьера» остается площадкой для прямого общения работодателей и соискателей. Все массовые мероприятия, направленные на трудоустройство, также перевели в онлайн-формат.