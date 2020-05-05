РИАМО - 5 мая. Строительные работы непрерывного цикла, в том числе возведение метрополитена, не останавливаются в Москве во время действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы продолжаем строительство всех станций и линий метро. Несмотря на режим повышенной готовности, не останавливается проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта и укрепление котлованов под будущие станции», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что все подрядчики неукоснительно соблюдают новые правила и принимают меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Строителей обеспечили средствами санитарной безопасности. При входе на объект и в течение рабочего дня на стройплощадках им измеряют температуру.

Кроме того, производится обеззараживание воздуха в закрытых помещениях. При уборке используют дезинфицирующие средства.

Во вторник начал проходку четвертый десятиметровый щит «Победа» на строительстве Большой кольцевой линии метро. Он построит участок длиной 1453 метра от станции «Кленовый бульвар» до переходной камеры около станции «Каширская».

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.