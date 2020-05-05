День Победы в 2020 году будет не таким, как мы привыкли. У нас не будет возможности обнять ветеранов, посетить места воинской славы. Но это не повод забывать о подвиге защитников нашей земли. Прочувствовать боль тех лет и лучше понять чувства людей того времени помогут фильмы об этих героических и трагических событиях в истории XX века. РИАМО собрало лучшие советские киноленты, которые стоит пересмотреть ко Дню Победы.

Иваново детство (1962)

В своем первом полнометражном фильме, принесшем ему всемирную известность и главную награду на Венецианском кинофестивале, Андрей Тарковский показывает состояние подростка, жизнь которого разрушает война. Главный герой – 12-летний Иван становится разведчиком после того, как нацисты расстреливают его мать и сестру, и только во снах возвращается в беззаботное детство.

В кинокартине сыграли Николай Бурляев, Валентин Зубков, Евгений Жариков, Андрей Кончаловский и другие.

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«...А зори здесь тихие» (1972)

Центральная тема двухсерийного фильма Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева – судьба женщин на войне. История пяти девушек-зенитчиц и старшины – коменданта железнодорожного разъезда разворачивается в 1942 году на территории Карелии. Добровольно отправившиеся на войну молодые героини трагически погибают – но их подвиг в малом бою становится частью большой Победы.

В ролях Андрей Мартынов, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Елена Драпенко, Ирина Долганова, Екатерина Маркова и другие. Картина была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Живые и мертвые (1964)

Двухсерийный фильм Александра Столпера – скрупулезная экранизация первой части военной трилогии Константина Симонова. Фильм рассказывает о первом периоде Великой Отечественной – действие происходит до начала контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941-1942 годов. Зритель видит катастрофическую картину отступления глазами военного корреспондента Ивана Синцова, которого воля случая забрасывает в разные уголки фронта.

В фильме снялись Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Олег Ефремов, Людмила Крылова и другие.

В 1967 году было выпущено продолжение – фильм «Возмездие», однако цензура потребовала вырезать в нем наиболее значимые эпизоды, из-за чего кинокартина получилась гораздо менее выразительной. Автор экранизируемого романа Константин Симонов в знак протеста снял свое имя с титров.

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В бой идут одни «старики» (1973)

С детства знакомый миллионам россиян фильм, разошедшийся на цитаты и крылатые фразы, рассказывает о «поющей» экскадрилье летчиков-истребителей. В начале киноленты на боевое задание отправляются давно воюющие «старики», а новоприбывшим выпускникам летного училища дают время подучиться и усовершенствовать свои навыки. Ближе к концу эти молодые ребята сами становятся «стариками», обучающими новобранцев.

Бравый Смуглянка, смешной Кузнечик, скромный Ромео, нежная Маша, строгая Зоя, мятущийся Сергей, верный механик Макарыч и блистательный командир Маэстро отчаянно сражаются и не забывают о песнях, потому что «война преходяща, а музыка вечна».

Главную роль исполнил режиссер фильма Леонид Быков, также в картине снялись Алексей Смирнов, Владимир Талашко, Евгения Симонова и другие.

В 2009 году фильм колоризировали.

Баллада о солдате (1959)

Фильм Григория Чухрая – о судьбе молодого солдата Алеши Скворцова, совершившего подвиг, подбив два немецких танка. Представленный к ордену солдат вместо награды просит себе отпуск, чтобы повидаться с матерью. По дороге домой этого простого и немного наивного парня ждут неожиданные встречи и приключения.

На главные роли режиссер взял молодых и неизвестных актеров-студентов Владимира Ивашова и Жанну Прохоренко. Фильм с успехом прошел в прокате по всему миру, получил 101 зарубежную премию.

Двадцать дней без войны (1976)

Фильм Алексея Германа по сценарию Константина Симонова показывает жизнь в тылу. Военный журналист, писатель Василий Лопатин едет в отпуск в Ташкент, где за 20 мирных дней успевает побывать на съемках фильма по его очеркам, отметить наступление 1943 года и встретить любовь.

В главной роли снялся Юрий Никулин – его кандидатуру Константину Симонову пришлось со скандалом отстаивать перед худсоветом, так как актер, по мнению цензоров, «не выглядел как советский писатель». Также в картине заняты Людмила Гурченко, Алексей Петренко, Михаил Кононов, Екатерина Васильева, Лия Ахеджакова и другие.

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Судьба человека (1959)

Кинокартина по рассказу Михаила Шолохова – режиссерский дебют Сергея Бондарчука, к тому времени состоявшегося актера. В центре сюжета – история шофера Андрея Соколова (главную роль исполнил сам Бондарчук), пережившего ужасы войны и фашистского плена и потерявшего всю семью. Надеясь начать новую жизнь, Соколов хочет усыновить оставшегося сиротой мальчика.

В 1975 году Сергей Бондарчук снимает еще один фильм о войне по произведению Шолохова – «Они сражались за родину».

Иди и смотри (1985)

Фильм Элема Климова – шокирующая история о нацистской карательной операции в белорусской деревне, снятая по произведению Алеся Адамовича. Главный герой Флера (Алексей Кравченко) от пережитого ужаса за несколько дней превращается из подростка в седого старика. Фильм снят с использованием приемов гиперреализма, а сочетание сцен жестокости с классическими композициями создает поистине апокалипсическое впечатление.

Освобождение (1968–1972)

Состоящая из пяти фильмов киноэпопея Юрия Озерова рассказывает о событиях с 1943 по 1945 год. Первый фильм «Огненная дуга» посвящен Курской битве, второй, «Прорыв», – освобождению Орла и Белгорода, форсированию Днепра. «Направление главного удара» повествует о событиях с Тегеранской конференции до освобождения Польши в 1944 году, а два последних фильма – «Битва за Берлин» и «Последний штурм» – о заключительном этапе войны. Картины отличаются масштабными батальными сценами и широким охватом изображаемого – показаны сами боевые действия, работа штабов и разведок, быт в тылу и судьбы отдельных персонажей.

Сценарий киноэпопеи доверили создавать писателям Юрию Бондареву и Оскару Курганову. В фильмах изображено более 50 исторических персонажей, многие из которых на момент съемок были живы, занимали высокие посты и имели свой взгляд на то, как они должны быть показаны, что создавало режиссеру дополнительные проблемы (например, «Огненную дугу» Озеров переделывал четыре раза).

Восхождение (1976)

Драма Ларисы Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников» повествует о двух белорусских партизанах – военном Рыбаке и бывшем учителе Сотникове, которые попадают в руки полицаев.

В ролях Владимир Гостюхин, Борис Плотников, Анатолий Солоницын, Людмила Полякова и другие. «Восхождение» стало последней завершенной работой режиссера Ларисы Шепитько – во время съемок следующего фильма она погибла в автокатастрофе вместе с оператором.

Музыку к киноленте написал Альфред Шнитке.